L1 ‍: Metz et Reims se neutralisent, rendez-vous en Champagne

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Barrage aller Ligue 1-Ligue 2 :

Stade Saint-Symphorien

Metz-Reims 1-1

Buts : Udol (38e) pour Metz ; Kipré (52e) pour Reims

Pas de vainqueur entre Metz et Reims dans ce barrage aller. Les Messins entamaient mieux la rencontre et prenaient logiquement les devants grâce à une tête gagnante d'Udol sur un corner. Avec un coaching agressif au repos, Reims se relançait. L'égalisation venait rapidement, de la même manière que Metz. Kipré coupait de la tête un coup-franc d'Akieme. Metz finissait mieux le match sans trouver la faille. Les deux équipes sont à égalité avec ce 1-1 et tout se jouera en Champagne jeudi prochain à 20h30.