L1 : Metz accroche Strasbourg sous le déluge de l'Est

Dans : Ligue 1, RCSA, Metz.

Stade de la Meineau

Strasbourg - Metz : 1-1

Buts : Thomasson (21e) pour Strasbourg ; Diallo (47e) pour Metz

Pour son retour dans l’élite, Metz affrontait Strasbourg dans le cadre du derby de l’Est. Un match attendu qui a accouché d’un match nul sous une pluie battante (1-1).

Et très rapidement, les partenaires du capitaine Renaud Cohade étaient en difficulté puisque Strasbourg ouvrait le score en début de match. Titulaire au milieu de terrain, Liénard reprenait un centre idéal à ras de terre de Fofana pour ouvrir le score et mettre le Racing sur les bons rails (21e, 1-0). Le scénario était idéal pour l’équipe de Thierry Laurey mais le manque de jus certainement dû aux matchs disputés lors des barrages de l’Europa League se faisait ensuite sentir. Et le FC Metz en profitait pour égaliser en deuxième mi-temps par l’intermédiaire de Diallo, dès l’entame du second acte (47e, 1-1). La suite était très pauvre en occasion et le score n’évoluait plus entre les deux équipes, qui se quittaient donc sur un score de parité.