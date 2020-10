L1 : Mediapro insulté, les supporters se rebellent !

Dans : Ligue 1.

Depuis plusieurs jours, le conflit entre la LFP et Mediapro fait énormément de bruit et pour l’heure, difficile de savoir comment ce feuilleton va se terminer.

La Ligue de Football Professionnelle a pris la décision de contre-attaquer en justice afin que Mediapro honore ses engagements en payant la somme prévue au mois d’octobre. En attendant, la chaîne Téléfoot continue de diffuser la Ligue 1 comme si de rien était. L’affiche du dimanche à 13 heures entre l’Olympique Lyonnais et Strasbourg était notamment proposée sur la nouvelle chaîne du football français. Et si les journalistes continuent d’être bien accueillis dans les stades, les supporters du Racing n’ont pas manqué d’insulter les actionnaires du groupe Mediapro comme le rapporte le journaliste Timothée Piron.

« Les ultras strasbourgeois invitent Mediapro à aller se faire... 'fin voilà quoi. La LFP ? En l’occurrence, ça chantait Mediapro » a souligné le journaliste via son compte Twitter. De plus, les ultras du RCSA avaient déployé une banderole très explicite dans les tribunes. « Match à 13 heure pour des Chinois mauvais payeurs. Le foot business dans toute sa splendeur ». Des propos qui seront certainement partagés par l’ensemble des amoureux du football français, tant le conflit entre la Ligue de Football Professionnel et Mediapro risque d’avoir des conséquences sur les finances du club, si la situation venait à s’éterniser de longues semaines. En attendant, cet horaire si particulier de 13 heures n’a pas empêché les joueurs de Lyon et ceux du Racing Club de Strasbourg de réaliser un très gros match, très intensif avec cinq buts à la clé et une victoire des Gones à la Meinau (3-2).