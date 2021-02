L1 : Marseille trop faible, OM-PSG n’est plus un choc

Dans : Ligue 1.

Comme c’est le cas depuis dix ans, le PSG est grandement favori pour le choc de la Ligue 1 face à l’OM ce dimanche soir au Vélodrome.

Malgré la victoire de Marseille durant le match aller au Parc des Princes (0-1), le PSG reste l’immense favori pour cette deuxième manche. Il faut dire que sur le papier, il n’y a pas photo entre l’équipe de Mauricio Pochettino et celle de Nasser Larguet, l’entraîneur intérimaire de l’OM. Cette différence de niveau fait carrément dire à certains supporters ou observateurs que le Classico a perdu de sa ferveur et de son intérêt. C’est notamment le cas de Vincent Guérin, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que le match ne représente plus un choc immanquable comme c’était le cas auparavant selon lui.

« Si je suis toujours autant excité par cette affiche ? Non pas foncièrement. Ce n’est pas le même plateau, au niveau du classement il y a moins de rivalité. Automatiquement, car on voit qu’il y a un écart sportif entre les deux équipes. Il y a toujours la rivalité environnementale d’il y a vingt ans mais au niveau sportif il y a un grand changement. Il y plus grande stabilité au PSG depuis l’arrivée des Qataris avec plus de ressources économiques. Il y a eu moins de stabilité de ce côté-là à Marseille même si Frank McCourt est arrivé et a amené quelque chose. On est encore loin de ce que le PSG fait aujourd’hui. Cela se ressent dans les effectifs et dans les résultats sportif » a lancé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, pour qui la différence de niveau entre l’OM et le club de la capitale a considérablement diminué l’intérêt du Classico.