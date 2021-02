OM-PSG : On ne touche pas au Classique, Jérôme Rothen prévient

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Dans un contexte incroyablement particulier, l’OM recevra le PSG ce dimanche pour le Classique de la Ligue 1.

Aucun spectateur dans les travées, la crise sanitaire, un club marseillais en feu et sans entraineur attitré et des Parisiens qui ne sont pas leaders du championnat à ce moment de la saison, la préparation du match est inhabituelle. Mais cela ne change absolument rien pour Jérôme Rothen, parisien dans l’âme et pour qui cette affiche le fera toujours saliver, peu importe la situation. Il l’a confié sans équivoque dans un entretien au Figaro, où il explique que, quand il portait le maillot du PSG, ce duel face à l’OM l’a toujours fasciné.

« Je l’ai toujours aimée, même quand j’étais gamin, à l’époque où Éric jouait et Marseille gagnait souvent ces duels. C’était très frustrant pour les supporteurs parisiens. Après, j’en ai joué pas mal, j’en ai gagné pas mal, j’en ai perdu aussi. Mais ça reste de bons souvenirs. PSG-OM ou OM-PSG, c’est le match à suivre, quel que soit le classement. On ne peut que l’aimer quand on est attaché à l’un des deux clubs », a expliqué Jérôme Rothen dans un entretien croisé avec son collègue de RMC et ancien adversaire de l’OM, Eric Di Méco. Une référence à une époque où les Marseillais prenaient tout de même plus souvent le dessus sur les Parisiens, même si depuis, la donne s’est largement inversée sur ces 10 dernières années. De quoi enlever tout de même un peu de suspense et de passion à cette rencontre, qui reste tout de même l'affiche de l'année en Ligue 1 pour beaucoup. En tout cas, les joueurs savent très bien que la rivalité est toujours très présente.