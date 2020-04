L1 : Roxana Maracineanu jette un froid terrible sur le football !

Dans : Ligue 1.

Dans le cadre d'une interview sur Eurosport, la ministre des Sports a clairement fait comprendre que le sport n'était pas la priorité, tout comme la reprise des compétitions.

Mardi, la Ligue de Football Professionnel avait repoussé, lors d’une réunion de travail, l’idée d’une saison blanche et même l’idée que la saison 2019-2020 puisse se terminer à partir de septembre. Mais 24 heures plus tard, la Ministre des Sports semble ne pas être aussi optimiste et enthousiaste que les dirigeants du football tricolore. Dans une interview qui sera diffusée sur Eurosport à 19h, mais dont la chaîne a donné quelques extraits, Roxana Maracineanu ne cache pas que rien n’assure au sport en général, et donc au football, que la reprise pourra se faire en juin, et la Ministre évoque même la possibilité d’une saison blanche.

Bien évidemment, rien n’est encore acté, mais ces propos risquent de donner des sueurs froides aux dirigeants des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. « Ce qui est certain, c'est que le sport ne sera pas prioritaire, il n'est pas prioritaire dans notre société (...) Plus on aura de scénarii, plus on saura lequel choisir. Évidemment une reprise à la mi-juin est le scénario optimum mais il y en a d'autres. Celui d'une reprise en septembre des championnats, voire d'une saison blanche cette année pour pouvoir reprendre au mieux la saison prochaine (...) Tous les événements qui pourront reprendre se feront de toute façon à huis clos ou avec des restrictions très strictes », a confié Roxana Maracineanu, qui a précisé que les sports sans contact physique, comme le tennis, pourraient reprendre avant les autres.