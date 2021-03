L1 : Lyon leader à 21h, opération réussie !

Dans : Ligue 1, OL.

Grâce à sa victoire face à Rennes (1-0), l'OL repasse en tête de la Ligue 1 en attendant la suite de cette 28e journée de championnat.

Rudi Garcia l’avait confié à la veille d’OL-Rennes, il souhait qu’après le nul concédé dimanche à Marseille son équipe soit en tête du Championnat de Ligue 1 au coup de sifflet final des matchs de 19h. Et l’entraîneur lyonnais a été comblé, puisque grâce à un but d’Aouar, entré en seconde période, l’Olympique Lyonnais a battu le Stade Rennais (1-0), même si ce succès a été tout sauf facile. Mais en attendant, l’OL peut regarder dans le fauteuil de leader les matchs à venir de Lille, contre l’OM, et du PSG, à Bordeaux.

Formation en forme, le RC Lens a confirmé qu’il fallait compter avec lui cette saison, puisque les Nordistes ont gagné à Saint-Etienne, une victoire (2-3) qui permet au Racing de s’installer confortablement à la 5e place du classement. Pour l’ASSE, qui enchaîne deux défaites de rang, la situation se tend à nouveau, les Verts étant retombés à la 16e place.

De son côté, Metz s’est incliné à domicile face à Angers (0-1), un résultat qui ne permet pas aux Lorrains de tenir le rythme dans la course à la 5e place. Enfin, Nice a enfoncé Nîmes (2-1), tandis que Dijon semble désormais filer tout droit vers la Ligue 2 après sa défaite à Brest (3-1).