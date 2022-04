L1 : Lionel Messi offre le 10e titre au PSG !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 34e journée

Parc des Princes

PSG-Lens 1-1

Buts : Messi (68e) pour le PSG ; Jean (88e) pour Lens

Expulsion : Danso (57e) pour Lens

Malgré un match nul face à Lens 1-1, le PSG décroche son dixième titre de champion de France grâce à un magnifique but de Lionel Messi.

Le PSG était déterminé à aller chercher le titre lui-même, sur le terrain, devant son public. Mais, le RC Lens, avec l’Europe dans le viseur, n’était pas prêt à lui faire de cadeaux. Les Sang et Or étaient bien organisés en début de match, laissant peu d’espaces aux attaquants parisiens. Toutefois, peu à peu, le PSG trouvait l’espace dans le dos des défenseurs. Leca devait sortir au devant d’Hakimi (26e). Mbappé tentait lui par deux fois de trouver le cadre en position excentrée mais ses frappes finissaient au-dessus. Les Lensois n’étaient pas en reste et ils mettaient en danger Navas. Bien construites, les actions nordistes débouchaient sur une frappe écrasée de Kalimuendo (33e) mais surtout une reprise enroulée de Fofana frôlant la barre parisienne (42e).

Un peu sifflé par son public à la mi-temps, le PSG se devait d’être plus tranchant. Cela était bien assimilé par Kylian Mbappé. Parfaitement lancé par Verratti, le Français perdait son duel avec Leca avant que Wooh ne sauve sur la ligne, sa seconde tentative (52e). Les choses se compliquaient pour Lens qui perdait Danso, exclu pour un second carton jaune après un tacle rugueux sur Neymar (57e). Derrière, le coup-franc de Messi était arrêté difficilement par Leca. Contre le cours du jeu, Lens aurait pu marquer mais le centre de Da Costa pour Frankowski était mal ajusté (63e). Messi était lui bien plus précis pour envoyer une superbe frappe des 20 mètres dans la lucarne de Leca et mettre le PSG sur la voie du titre. Derrière le match était facile à maîtriser pour le PSG qui contenait Lens dans son propre camp. Les contres lensois étaient bien moins dangereux qu'en première période pourtant, sur une belle action initiée par Machado, Jean devancait Mendes et venait égaliser pour Lens. Un match nul anecdotique pour le PSG qui décroche son dixième titre de champion de France. Par contre, à dix contre onze, Lens arrache un point important pour l'Europe. Les Lensois sont septièmes, à deux points du top 5.