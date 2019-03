L1 : Lille s'offre Nantes au terme d'un match complètement fou !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, LOSC.

Stade de La Beaujoire

Nantes - Lille : 2-3

Buts : Eysseric (54e sp), Coulibaly (56e) pour Nantes ; Leao (62e), Pépé (68e sp) et Bamba (69e) pour Lille

En déplacement à Nantes ce dimanche, Lille parfaitement répondu à Lyon en l’emportant dans la difficulté à La Beaujoire (2-3).

Les hommes de Christophe Galtier avaient forcément la pression après le succès de l’OL sur la pelouse de Rennes. Et le premier acte prouvait que les deux équipes se craignaient, et n’avaient pas spécialement envie de prendre des risques. C’est donc en seconde mi-temps que les choses allaient se décanter. Et dès l’entame du second acte, Nantes ouvrait le score grâce à un penalty d’Eysseric (54e, 1-0). Deux minutes plus tard, Coulibaly faisait le break (56e, 2-0) et semblait mettre KO les Dogues.

Mais l’entrée en jeu du jeune Leao, remplaçant au coup d’envoi changeait tout. Et quelques minutes seulement après son apparition sur le terrain, le Portugais permettait à Lille de réduire le score (62e, 2-1). Le match était alors relancé, et Pépé faisait craquer la défense nantaise une deuxième fois en six minutes, en transformant un penalty concédé par Fabio (68e, 2-2). La fin du match promettait d’être folle et elle l’était. La preuve, dans la minute suivante, Bamba profitait d’un énorme travail de Pépé pour donner l’avantage aux visiteurs (69e, 2-3). Un avantage définitif pour Lille, Eysseric n’ayant pas réussi à transformer un nouveau penalty à sept minutes de la fin. Au classement, les partenaires de José Fonte conservent donc quatre points d’avance sur Lyon.