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L1 : Lille reprend la 3e place, Nice évite le pire

Ligue 112 avr. , 19:11
parHadrien Rivayrand
0
29e journée de Ligue 1
Nice - Le Havre : 1-1
Toulouse - LOSC : 0-4
Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC Lille a réalisé une très belle opération en allant s’imposer sur la pelouse du Toulouse FC. Les Dogues reprennent ainsi la troisième place à l’Olympique de Marseille.
Le LOSC vise le top 3 de la Ligue 1 et le prouve ces dernières semaines. Si les Dogues ont traversé des périodes difficiles, ils terminent cet exercice de la meilleure des manières. Ce dimanche à Toulouse, les hommes de Bruno Génésio n’ont pas vraiment eu le temps de douter, malgré une grosse frayeur au quart d’heure de jeu. Dès la 23e minute, Thomas Meunier a ouvert le score pour lancer les siens.
Le tournant du match est intervenu dès le retour des vestiaires. À la 48e minute, Nabil Bentaleb percera la défense toulousaine grâce à une superbe passe pour Matias Fernandez-Pardo. Une action qui a entraîné le carton rouge de Mark McKenzie, pris par le natif de Bruxelles.
Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Romain Perraud doublera la mise sur le coup franc. En supériorité numérique, Lille a plus que déroulé contre un TFC dépassé. Matias Fernandez-Pardo corsera l’addition cinq minutes plus tard. Enfin, Olivier Giroud clôturera le spectacle à la 89e minute sur penalty. Ce large succès fait du bien aux Lillois, notamment au niveau de la différence de buts, un élément important dans la course au classement.
Dans l’autre match du jour, l’OGC Nice s’en est bien sorti face au Havre à l’Allianz Riviera. Mbwana Samatta avait ouvert le score pour les Normands à la 41e minute. Heureusement pour les Aiglons, Ali Abdi a égalisé à l’heure de jeu. Ce match nul reste un moindre mal pour Nice, qui conserve quatre points d’avance sur Le Havre, barragiste.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
Rennes
5029148749418
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1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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