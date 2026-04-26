ICONSPORT_365167_0027

L1 : Lille calme le PFC, Rongier envoie Nantes en enfer

Ligue 126 avr. , 19:15
parHadrien Rivayrand
1
31e journée de Ligue 1
Stade Rennais - FC Nantes : 2-1
Paris FC - LOSC : 0-1
Le Havre - Metz : 4-4
Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC a réalisé une belle opération en allant battre le Paris FC au stade Jean-Bouin. Un but de Matías Fernández-Pardo aura suffi au bonheur des Dogues.
Le LOSC est venu à bout du Paris FC et de sa belle série en Ligue 1 ce dimanche à Jean-Bouin. Les Dogues ont bien démarré la rencontre dans la capitale, en dominant et en mettant à mal la défense adverse. Matías Fernández-Pardo a d’ailleurs ouvert le score à la 26e minute sur penalty pour lancer parfaitement ses coéquipiers.
Si le LOSC a continué à dominer par la suite, son manque de réalisme offensif aurait pu coûter cher. En seconde période, le Paris FC a en effet obtenu à son tour un penalty, mais Ilan Kebbal a manqué sa tentative en trouvant le poteau.
La fin de rencontre a été serrée, mais c’est surtout l’expulsion de Pierre Lees-Melou pour un geste de frustration qui a retenu l’attention. Ce succès permet en tout cas au LOSC de se positionner à la 4e place de Ligue 1 et de croire plus que jamais en ses chances de se qualifier en Ligue des champions.
Dans les autres rencontres du jour, le match entre Le Havre et le FC Metz a offert un scénario fou. Les Normands pensaient tenir les trois points après un but de Fodé Doucouré à l’heure de jeu. Mais l’intenable Gauthier Hein a finalement refroidi le Stade Océane d’une tête à la 85e minute pour égaliser à 4 partout. Ce match nul spectaculaire permet aux Lorrains, qui ne sont pas passés loin de s'imposer dans le temps additionnel, de ne pas être officiellement relégués en Ligue 2…
Enfin, victoire à l'arrachée de Rennes dans un derby haletant contre le FC Nantes. Une victoire permise grâce à un but de... Valentin Rongier dans le temps additionnel, qui punit son club formateur en l'envoyant certainement en Ligue 2. Les Bretons sont 5es, à un point seulement de la quatrième place occupée par le LOSC. Les Canaris ont tout donné mais auront manqué de réussite pour espérer mieux.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
Tout afficher
Articles Recommandés
ICONSPORT_364801_0396
Ligue 1

Rennes et le LOSC mettent l’OM sous pression maximale

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée

ICONSPORT_220341_0120
OM

Logo de l'OM, la France et Marseille ont d'autres problèmes

ICONSPORT_365156_0060
OL

LdC Fem : Deux boulettes coutent très cher à l’OL

Fil Info

26 avr. , 19:31
Rennes et le LOSC mettent l’OM sous pression maximale
26 avr. , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée
26 avr. , 19:04
Logo de l'OM, la France et Marseille ont d'autres problèmes
26 avr. , 18:47
LdC Fem : Deux boulettes coutent très cher à l’OL
26 avr. , 18:30
Le Bayern sort un joker de luxe face au PSG
26 avr. , 18:01
FA Cup : Chelsea bat Leeds et jouera Man City en finale
26 avr. , 18:00
La vraie raison pour laquelle l’OM a viré Elye Wahi
26 avr. , 17:30
OM : Habib Beye sur le départ, il négocie avec Paris
26 avr. , 17:02
L1 : Strasbourg renverse Lorient dans un match fou

Derniers commentaires

Rennes et le LOSC mettent l’OM sous pression maximale

La fin de saison s'annonce palpitante et même Lens ou l'OL n'ont pas droit à l'erreur. J'arrive vraiment pas à savoir ce que peut donner le match de l'OM ce soir. L'OGCN n'est pas un ogre mais faut quand même se méfier pour les olympiens.

L1 : Lille calme le PFC, Rongier envoie Nantes en enfer

Heureusement que sur tous les autres sites, Lyon est 3e. A croire que vous n'êtes pas au jus de la nouvelle règle mais bon.

OM : McCourt a parlé aux joueurs, il a fait un bide

Reste 3 matchs pour 4 troupeaux et seulement 2 places intéressantes … le monde impitoyable de la FarmersLigue … 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : McCourt a parlé aux joueurs, il a fait un bide

😂🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Habib Beye sur le départ, il négocie avec Paris

A L OM on veut galtier ou conceicao

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading