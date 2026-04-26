L1 : Lille calme le PFC, Rongier envoie Nantes en enfer

31e journée de Ligue 1

Stade Rennais - FC Nantes : 2-1

Le Havre - Metz : 4-4

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC a réalisé une belle opération en allant battre le Paris FC au stade Jean-Bouin. Un but de Matías Fernández-Pardo aura suffi au bonheur des Dogues.

Le LOSC est venu à bout du Paris FC et de sa belle série en Ligue 1 ce dimanche à Jean-Bouin. Les Dogues ont bien démarré la rencontre dans la capitale, en dominant et en mettant à mal la défense adverse. Matías Fernández-Pardo a d’ailleurs ouvert le score à la 26e minute sur penalty pour lancer parfaitement ses coéquipiers.

Si le LOSC a continué à dominer par la suite, son manque de réalisme offensif aurait pu coûter cher. En seconde période, le Paris FC a en effet obtenu à son tour un penalty, mais Ilan Kebbal a manqué sa tentative en trouvant le poteau.

La fin de rencontre a été serrée, mais c’est surtout l’expulsion de Pierre Lees-Melou pour un geste de frustration qui a retenu l’attention. Ce succès permet en tout cas au LOSC de se positionner à la 4e place de Ligue 1 et de croire plus que jamais en ses chances de se qualifier en Ligue des champions.

Dans les autres rencontres du jour, le match entre Le Havre et le FC Metz a offert un scénario fou. Les Normands pensaient tenir les trois points après un but de Fodé Doucouré à l’heure de jeu. Mais l’intenable Gauthier Hein a finalement refroidi le Stade Océane d’une tête à la 85e minute pour égaliser à 4 partout. Ce match nul spectaculaire permet aux Lorrains, qui ne sont pas passés loin de s'imposer dans le temps additionnel, de ne pas être officiellement relégués en Ligue 2…

Enfin, victoire à l'arrachée de Rennes dans un derby haletant contre le FC Nantes. Une victoire permise grâce à un but de... Valentin Rongier dans le temps additionnel, qui punit son club formateur en l'envoyant certainement en Ligue 2. Les Bretons sont 5es, à un point seulement de la quatrième place occupée par le LOSC. Les Canaris ont tout donné mais auront manqué de réussite pour espérer mieux.