L1 : Le derby et la place de leader pour le LOSC !

Dans : Ligue 1.

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - RC Lens : 4 à 0.

Buts : Yilmaz (11e), Bamba (48e), Ikoné (69e) et Yazici (79e) pour le LOSC.

Expulsions : Gradit (57e) et Michelin (75e) pour Lens.

Dans le derby du Nord, comptant pour la 7e journée de Ligue 1, le Lille OSC a largement dominé le RC Lens (4-0).

Ce duel nordiste tournait rapidement en faveur du LOSC. Vu qu’avant le quart d’heure de jeu, Yilmaz ouvrait la marque de la tête après un double relais de Fonte et d’André sur coup-franc (1-0 à la 11e). Après ce but, Araujo loupait deux fois la balle de break (28e, 44e)... avant que Bamba ne se charge de mettre fin au suspense, en marquant à bout portant sur un centre de Celik (2-0 à la 48e). Le coup de massue pour Lens, qui finissait même la rencontre à neuf suite aux expulsions de Gradit (57e) et de Michelin (75e) pour des tacles dangereux sur les deux premiers buteurs. Dans le final de ce match à sens unique, Ikoné (3-0 à la 69e) et Yazici (4-0 à la 79e) alourdissaient l’écart sur des services de Bamba.

Grâce à cette très belle victoire, la cinquième en sept journées, l’équipe de Christophe Galtier s’empare de la tête du championnat de France avec 17 points, soit deux unités devant le PSG et Rennes. À la cinquième place, le RCL de Franck Haise perd pour la première fois depuis le mois d’août, mais reste assez tranquille dans sa quête de maintien en L1.