L1 : Les joueurs au chômage technique, les salaires baissés ?

Dans : Ligue 1.

Les clubs vont commencer à tirer la langue avec des revenus nettement à la baisse, et le salaire des joueurs est un levier qui pourrait être utilisé.

L’arrêt du football en France et en Europe a bien évidemment mis les clubs professionnels en difficultés sur le plan financier. Si pour le moment, tout tient sans trop de mal, les absences de recettes niveau billetterie, buvette, opération de sponsoring et autres vont taper dur dans le portefeuille des clubs de Ligue 1. Il faut dire que, pour les formations de l’élite, il n’y a pas de mystère, ce qui coûte le plus cher, ce sont les joueurs. La masse salariale représente 60 % du budget, et cela pourrait devenir rapidement difficile à assumer si le confinement et l’absence de matchs se poursuivent sur plusieurs semaines.

Le scénario catastrophe pourrait rapidement déboucher sur une première mesure, avec la mise au chômage technique des joueurs, dévoile L'Equipe. Ces derniers pourraient perdre 30 % de leur rémunération avec cette mesure qui soulagerait les finances des clubs de l’élite, mais aussi de L2 et en-dessous. Et ce ne sont pas les mesures du gouvernement pour compenser les pertes du chômage partiel qui aideront les footballeurs plutôt bien payés, puisque cette aide se limite à ceux qui touchent moins de 7000 euros par mois. Pour le moment, l’idée ne s’est pas concrétisée, sachant que des revenus type droits télés ou sponsoring à l’année, continuent de tomber, mais la question qui fâche va inévitablement finir par se poser si la pause devait durer dans le temps.