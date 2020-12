L1 : Les agents se régalent au PSG, pas à l’OM

Dans : Ligue 1.

En cette fin d’année, la Fédération Française de Football a fait le pari de la transparence en publiant les sommes versées par les clubs aux agents sportifs lors de la saison 2019-2020.

Derrière chaque transfert se cache une commission versée à un agent sportif. Et mis bout à bout, tous ces pourcentages représentent un énorme budget pour les clubs professionnels. Les supporters auront désormais l’occasion de s’en rendre compte puisque la FFF a pris le parti de publier officiellement les sommes versées par chaque club de l’élite aux agents. Lors de la saison 2019-2020, c’est sans surprise le Paris Saint-Germain qui a le plus régalé les représentants de joueurs avec un total exorbitant de 26,9 ME. Le club de la capitale se classe juste devant Lille, qui a versé 23,4 ME aux agents sportifs la saison dernière.

Monaco complète le podium avec la coquette somme de 20,1 ME, devant l’Olympique Lyonnais (11,7 ME). Le président Jacques-Henri Eyraud se satisfera de voir que Marseille ne se classe que cinquième de ce classement avec 7,4 ME versés aux agents, lui qui a black-listé un certain nombre de représentants depuis sa prise de contrôle du club phocéen au côté de Frank McCourt au mois d’octobre 2016. Non européens à l’issue de la saison 2019-2020, Saint-Etienne, Bordeaux et Montpellier figurent juste derrière Marseille. Enfin, notons que deux clubs de Ligue 2 figurent à la surprise générale dans le top 15 des clubs les plus généreux avec les agents sportifs : l’AJ Auxerre et Amiens.

Le top 10 :

1er : Paris Saint-Germain : 29,9 ME

2e : Lille OSC : 23,4 ME

3e : AS Monaco : 20,1 ME

4e : Olympique Lyonnais : 11,7 ME

5e : Olympique de Marseille : 7,4 ME

6e : AS Saint-Etienne : 5,6 ME

7e : Girondins de Bordeaux : 5,1 ME

8e : Montpellier HSC : 4,3 ME

9e : Stade Rennais : 3,9 ME

10e : OGC Nice : 2,4 ME