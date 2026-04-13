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L1 : L'équipe type avec le héros de l'OL

Ligue 113 avr. , 9:20
parCorentin Facy
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Equipe type de la 29e journée de Ligue 1 selon L'Equipe :
Gardien : Greif (OL)
Défenseurs : Meunier (Lille), Mbow (PFC), Cozza (Nantes), Perraud (Lille)
Milieux : Owusu (AJA), André (Lille), Al-Tamari (Rennes)
Attaquants : Ikoné (PFC), Immobile (PFC), Fernandez-Pardo (Lille)
Classements cumulés depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Mamadou Sangaré (Lens)
Meilleur gardien : Hervé Koffi (Angers)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens
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1ere MT dégueulasse, heureusement que la 2e était mieux. Le niveau de certians joueurs (AMN, Mata) commence à m'inquièter.

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Et sinon le match de ton équipe ? T'en a pensé quoi? Catrastrophique egalement?

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On va qu'il arrive avoir droit a tous les manges pavés dès que l'OL va publier ses comptes ou passer devant la DNCG. On sait déjà le trou béant et on sait que c'est échelonné sur au moins 3ans (moins si LDC, plus si pas de coupe du tout). La direction en a déjà parlé. Si, sur les deux premières, on arrive à bien redresser la barre, on pourra espérer plus d'indulgence de la DNCG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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