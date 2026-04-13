L1 : L'équipe type avec le héros de l'OL

OL : Le terrible bilan fait par Vincent Duluc

On va qu'il arrive avoir droit a tous les manges pavés dès que l'OL va publier ses comptes ou passer devant la DNCG. On sait déjà le trou béant et on sait que c'est échelonné sur au moins 3ans (moins si LDC, plus si pas de coupe du tout). La direction en a déjà parlé. Si, sur les deux premières, on arrive à bien redresser la barre, on pourra espérer plus d'indulgence de la DNCG.