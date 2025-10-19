L1 : Lens vient à bout du PFC et prend la 4e place

Paixao il a déjà fait 3 buts et 1 passe decesif, il a déjà fait mieux que isak et wirtz de Liverpool
Assumes tes rdv ou de venir en visio ma petite Kenny RIRES
Le Lens-OM de la semaine prochaine va valoir le détour Un match tres tres difficile qui nous attend apres celui au Portugal
Ta vie de cassos est a MOURRIR DE RIRE et tes comptes fake sont un trophée pour nous Surtout ceux des faux Marseillais RIRES
ok le controleur de la bonne parole
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
65' (2-1) ⚽️ 𝘽𝙐𝙐𝙐𝙐𝙐𝙏 𝙋𝙊𝙐𝙍 𝙇𝙀 𝙍𝘼𝘾𝙄𝙉𝙂 !!! À la réception de ce corner renvoyé par la défense, Adrien Thomasson travaille son centre du pied droit pour trouver Samson Baidoo qui marque de la tête son premier but en Sang et Or ! 💪 #RCLPFC