L1 : Lens vient à bout du PFC et prend la 4e place

Ligue 119 oct. , 16:57
parHadrien Rivayrand
1
8e journée de Ligue 1 
Stade Bollaert 
Lens bat le Paris FC : 2 buts à 1
Buts pour le RC Lens : Edouard (17e) et Baidoo (64e)
But pour le Paris FC : Lees-Melou (27e)
Classement de Ligue 1 : 
1 - OM (18 points)
4 - RC Lens (16 points)
11 - Paris FC (10 points)
1
