L1 : Lens submerge l'OM et chipe la 2e place !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 34e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-OM 2-1

Buts : Fofana (42e), Openda (60e) pour Lens ; Payet (88e) pour l'OM

Dans un match très intense, Lens a battu l'OM 2-1. Grâce à une nouvelle réalisation d'Openda et un but de Fofana, les Sang et Or chipent la deuxième place aux Marseillais à quatre journées de la fin.

Un stade Bollaert bouillant et plein à craquer était prêt à porter Lens vers le succès dans ce choc pour la deuxième place face à l'OM. Toutefois, on était proche d'une forte climatisation à la 8e minute quand Sanchez piquait le ballon dans les pieds de Danso et venait tromper Samba. Un but finalement refusé par M.Turpin après appel du VAR. Le Chilien était sanctionné pour une poussée fautive au grand dam des Marseillais. Après cette alerte, Lens réagissait parfaitement. Dans un match très intense, les occasions devenaient lensoises. D'une forte frappe de loin, Fofana allumait le poteau de Lopez (22e). Un avertissement avant sanction pour l'OM. L'Ivoirien récidivait 20 minutes plus tard et, cette-fois ci, il trouvait les filets marseillais. Les Marseillais n'étaient pas heureux en cette fin de première période puisque sur une frappe puissante Veretout trouvait lui la main ferme de Samba (45e+2).

Le @RCLens fait chavirer Bollaert ! Parfaitement servi par Przemysław Frankowski, @LoisOpenda inscrit son 19e but de la saison ⚽️💥#RCLOM pic.twitter.com/HBYkaoUaEf — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 6, 2023

Après le repos, Lens renforçait sa prise en main de la rencontre. Lens était plus dangereux que l'OM et ne tardait pas à faire le break. Sur une touche vite jouée, Frankowski parvenait à centrer au second poteau sur la tête d'Openda. Le Belge était précis pour son 19e but de la saison. Un second but qui assommait les Marseillais, bousculés par l'engagement lensois et mis en danger sur les contres des Artésiens. Les occasions de l'OM étaient rares mais l'entrée de Payet faisait du bien. Le Réunionnais venait même réduire le score en slalomant dans la défense lensoise. Mais, ce réveil phocéen était insuffisant pour empêcher le succès de Lens 2-1. Les Sang et Or prennent la deuxième place de l'OM avec 72 points contre 70 pour l'OM. Il reste quatre matchs à l'OM pour inverser le classement en vue d'une qualification directe en Ligue des champions.