L1 ‍: Lens refroidit Brest, Nice repart de l'avant

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

30e journée de Ligue 1

Brest - Lens : 1-3

Nice - Angers : 2-1

Reims - Toulouse : 1-0

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens se déplaçait sur la pelouse du Stade Brestois. Et les Sang et Or voulaient repartir de l'avant en Bretagne.

Le RC Lens vit une saison irrégulière mais compte terminer l'exercice en cours de la meilleure des manières. L'objectif ? Finir en coupe d'Europe. Ce dimanche à Brest, les Sang et Or voulaient notamment démarrer une nouvelle série face à un adversaire qui a les mêmes ambitions. Pourtant, tout a bien mal commencé pour Lens. Dès la 13e minute, Pierre Lees-Melou a en effet ouvert le score pour Brest contre des hommes de Will Still dépassés. Mais c'était sans compter sur le caractère lensois. Quelques instants plus tard, Goduine Kouyalipou égalisera. Et juste avant la pause, les Sang et Or profiteront d'une double sanction penalty-carton rouge contestable pour prendre les devants via Neil El Aynaoui. En supériorité toute la seconde période, les Lensois ne trembleront pas pour assurer leur succès en Bretagne, avec même un nouveau but en toute fin de rencontre de Wesley Saïd.

79' (1-2)



Les Bretons se rapprochent du but artésien depuis quelques minutes. Les coéquipiers de Ruben Aguilar font preuve de solidarité pour préserver leur avantage. #SB29RCL pic.twitter.com/1K7wUzJt0e — Racing Club de Lens (@RCLens) April 20, 2025

Au classement, Lens est 8e (45 points), juste devant son adversaire du jour, Brest (9e, 44 points).

Dans les autres rencontres du jour, Nice s'est péniblement défait d'Angers pour stopper sa mauvaise série en Ligue 1. Les Aiglons sont 6es (51 points), Angers 15e (30 points). Enfin, Reims a pris trois points précieux dans la lutte pour le maintien à domicile face à Toulouse. Un petit but de Theoson-Jordan Siebatcheu peu avant la fin de la première période suffira au bonheur des Champenois, 13es avec 32 points.