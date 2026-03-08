ICONSPORT_361341_0132

L1 : Lens lamine Metz et revient à 1 point du PSG

Ligue 108 mars , 16:56
parHadrien Rivayrand
1
25e journée de Ligue 1
Stade Bollaert
Le RC Lens bat le FC Metz : 3 buts à 0
Buts pour le RC Lens : Abdulhamid (44e), Thauvin (46e) et Haidara (52e)
Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens n’a pas manqué l’occasion de revenir à seulement un point du Paris Saint-Germaingrâce à son succès facile face à la lanterne rouge du championnat, le FC Metz.
Les Sang et Or ont dû attendre la 44e minute pour trouver la faille grâce à un joli but de Saud Abdulhamid. Au retour des vestiaires, Florian Thauvin a rapidement fait le break, avant que Amadou Haidara ne corse un peu plus l’addition avec une nouvelle réalisation.
Au classement, Lens n’est donc plus qu’à une unité du PSG. Metz reste bon dernier avec 13 points, soit six de moins que la place de barragiste occupée par l’AJ Auxerre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
Tout afficher
1
Derniers commentaires

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Totalement d accord

L1 : Lens lamine Metz et revient à 1 point du PSG

Sage meilleur entraîneur de L1

Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Quand a ton équipe je n ai même pas envie de savoir ce qu elle a fait en LDC . tellement elle a été ridicule . je ne parle même pas de la ligue 1 et de la coupe de France

OL : Un trophée mondial pour Michele Kang ?

🍌

Le PSG craint une bagarre générale contre Chelsea

Kl revanche vous avez gagné 1 finale contre tte attente car vous étiez pas favori et vous vous êtes crues plus ke vous l'étiez é Chelsea vous a remis à votre place c tt é cette prouve la strict vérité de votre vrai niveau car vous avez eu la mansuétude de l'arbitrage contre Monaco aller kom retour

