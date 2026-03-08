L1 : Lens lamine Metz et revient à 1 point du PSG

25e journée de Ligue 1

Stade Bollaert

Le RC Lens bat le FC Metz : 3 buts à 0

Buts pour le RC Lens : Abdulhamid (44e), Thauvin (46e) et Haidara (52e)

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens n’a pas manqué l’occasion de revenir à seulement un point du Paris Saint-Germaingrâce à son succès facile face à la lanterne rouge du championnat, le FC Metz.

Les Sang et Or ont dû attendre la 44e minute pour trouver la faille grâce à un joli but de Saud Abdulhamid. Au retour des vestiaires, Florian Thauvin a rapidement fait le break, avant que Amadou Haidara ne corse un peu plus l’addition avec une nouvelle réalisation.

Au classement, Lens n’est donc plus qu’à une unité du PSG. Metz reste bon dernier avec 13 points, soit six de moins que la place de barragiste occupée par l’AJ Auxerre.