RC Lens - FC Metz : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Ligue 108 mars , 14:08
parNathan Hanini
Composition du RC Lens : Risser - Celik, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Thomasson (c), Sangaré, Udol - Thauvin, Sima - Édouard
Composition du FC Metz : Fischer - Ballo-Touré, S. Sané, Gbamin, Colin - Munongo, Touré, Traoré - Sarr, Diallo, Kvilitaia

Ligue 1

08 mars 2026 à 15:00
Lens
Abdul Hamid44'Thauvin46'Haidara52'
3
0
Match terminé
Metz
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
U. Mboula
MetzMetz
Remplacement
83
ENTRE
A. Bermont
LensLens
SORT
A. Sima
LensLens
Remplacement
73
ENTRE
A. Bulatović
LensLens
SORT
M. Sangare
LensLens
Remplacement
73
ENTRE
U. Mboula
MetzMetz
SORT
F. Ballo Touré
MetzMetz
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

