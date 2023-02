L1 : Lens encore accroché, le podium menacé

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1

22e journée

Stade Francis Le Blé

Score : Brest 1-1 Lens

But pour Brest : Jérémy Le Douaron (54e)

But pour Lens : Jonathan Gradit (83e)

Nouvelle contre-performance pour le RC Lens, accroché ce dimanche par Brest en Ligue 1. Un match nul 1 but partout arraché en fin de rencontre par les Sang et Or grâce à un but heureux de Jonathan Gradit. Au classement, Lens est 3ème, Brest 14ème. Les Nordistes n'ont plus que deux points d'avance sur l'AS Monaco. Lors de la prochaine journée, les hommes de Franck Haise se déplaceront sur la pelouse de l'OL.