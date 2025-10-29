L1 : Le PSG trébuche, la voie est libre pour l'OM

10e journée de Ligue 1 :

Stade du Moustoir

Lorient-PSG 1-1

Buts : Igor Silva (51e) pour Lorient ; Mendes (49e) pour le PSG

Un peu stérile collectivement et surtout barré par l'excellent Yvon Mvogo, le PSG a concédé le nul 1-1 à Lorient. Sa place de leader ne tient plus qu'à un fil.

Impressionnant à Brest samedi, le Paris Saint-Germain espérait boucler son tour de Bretagne en récoltant trois nouveaux points. Cependant, avec une équipe remaniée, le PSG était stérile en première période. Les grosses occasions n'étaient pas nombreuses face à un bloc lorientais bien organisé. Le gardien merlu Yvon Mvogo ne devait s'employer que sur des frappes lointaines. Joao Neves entrait au repos pour changer la donne et réveiller l'équipe parisienne.

Cela fonctionnait avec l'ouverture du score de Mendes. Le latéral portugais s'y reprenait à deux fois pour tromper Mvogo, d'abord de la tête puis de l'intérieur du pied. Néanmoins, Lorient égalisait deux minutes plus tard sur une frappe puissante du défenseur Igor Silva. Les ennuis recommençaient pour Paris, y compris physiquement avec la blessure de Désiré Doué . Le PSG avait plus de 70% de possession et entrait sans cesse dans la surface bretonne. Mais, il manquait de précision dans le dernier geste et butait sur un solide Mvogo. Le Suisse était déterminant devant Barcola notamment.

1-1, le PSG concède un troisième match nul cette saison après Lille et Strasbourg. Celui-ci contre un promu était beaucoup moins attendu et a de grosses conséquences. L'OM peut reprendre la tête du classement en cas de succès sur Angers ce mercredi soir.