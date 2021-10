L1 : Le PSG tombe, Rennes signe l'exploit !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

9e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Stade Rennais bat Paris Saint-Germain : 2 à 0

Buts : Laborde (45e), Tait (46e) pour Rennes

Le PSG n'est plus invincible, puisque ce dimanche le leader de la Ligue 1 a été battu par le Stade Rennais (2-0) en deux temps, trois mouvements.

Il ne fallait pas partir trop tôt à la buvette, et ne pas en revenir trop tard, à la pause du match entre Rennes et le PSG ce dimanche au Roazhon Park. En effet, malgré une nette domination de la formation de Pochettino, avec notamment un coup-franc de Messi qui a atterri sur la transversale (31e), ce sont les joueurs bretons qui ouvraient le score à l'ultime seconde de la première période, Laborde reprenant de manière magistrale un service de Sulemana (1-0, 45e).

Rennes sanctionne le PSG en deux minutes ou presque

Et au retour des vestiaires, sur la première action de jeu, c'est Laborde qui adressait un centre que Tait reprenait victorieusement (2-0, 46e), même si l'arbitre avait besoin de la VAR pour valider cette réalisation rennaise. La vidéo allait d'ailleurs devenir la grande animatrice de la suite de la rencontre, puisque permettait à l'arbitre de refuser un but à Mbappé (68e), le champion du monde étant hors-jeu, tandis qu'elle aboutissait également à l'annulation d'un penalty accordé à Rennes après une faute supposée d'Hakimi sur Laborde (81e). Beaucoup trop brouillon, et incapable de cadrer un seul tir, le PSG prenait là une grosse leçon de réalisme juste avant la trêve internationale. Pour Rennes, cette victoire permet de remonter vers le haut du classement et de se refaire un énorme moral.