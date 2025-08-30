L1 ‍: Le PSG réalise un festival offensif à Toulouse

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

3e journée de Ligue 1 :

Stadium

Toulouse-PSG 3-6

Buts : Cresswell (37e), Gboho (89e), Vossah (90e+1) pour Toulouse ; Neves (7e, 14e, 78e), Barcola (9e), Dembélé (31e sur pen., 51e sur pen.) pour le PSG

Peu en réussite sur les deux premiers matchs, le PSG a remis les pendules à l'heure à Toulouse avec un succès impressionnant 3-6. Joao Neves a inscrit un triplé de toute beauté.

Si le Paris Saint-Germain avait inquiété par sa courte préparation estivale, ce samedi a permis de balayer tous les doutes chez les observateurs comme les supporters. Le PSG entamait le match tambour battant à Toulouse. Joao Neves ouvrait le score sur un retourné. Deux minutes plus tard, Barcola partait en profondeur pour tromper Restes. La tornade parisienne renversait tout sur son passage; Neves s'offrait un nouveau retourné, plus beau et plus compliqué que le premier. Le calvaire parisien continuait avec un penalty provoqué. Dembélé faisait donc 4-0 après une demi-heure de jeu.

Avant la pause, Toulouse réagissait à l'orgueil. Cresswell trompait Chevalier de près sur un tir repoussé par le gardien parisien. Donnum provoquait un penalty pour le TFC mais le successeur de Donnarumma s'interposait à deux reprises. Au retour des vestiaires, Dembélé convertissait son deuxième penalty de la soirée avant une frappe sublime et puissante de Neves. Le Portugais s'offrait ainsi un triplé. A 6-1, le PSG se relâchait dans les derniers instants. Gboho puis Vossah trompaient Chevalier pour conclure le match à 6-3. Un match dingue pour un PSG leader du championnat et définitivement lancé (9 points). Toulouse subit sa première défaite de la saison (6 points)