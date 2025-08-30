PSG ‍: Avec la main et la poitrine, Chevalier arrête deux pénos ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Toulouse-PSG est décidément très animé. Donnum est allé chercher un penalty dans les arrêts de jeu pour faire revenir le TFC à 2-4. Néanmoins, Lucas Chevalier a dégoûté les tireurs toulousains. Il a d'abord stoppé le tir de Frank Magri d'une parade classique. L'arbitre a fait retirer le penalty au prétexte que Joao Neves est entré trop tôt dans la surface. Un souci ? Pas vraiment puisque Chevalier s'est interposé devant Casseres cette fois-ci en repoussant le ballon de la poitrine dans l'axe du but. En deux minutes, l'ancien lillois fait presque oublier Gianluigi Donnarumma...