L1 : Le PSG bat Metz à 9 contre 11

Dans : Ligue 1.

Au Parc des Princes, le PSG bat Metz 1-0

But pour le PSG : Draxler (91e)

Incroyable scénario au Parc des Princes, où le PSG a attaqué sans marquer jusqu’à la dernière minute, avec un but de Draxler alors que le champion de France était à 9 !

De quoi sauver un match qui ressemblait à une nouvelle catastrophe. Même à 10 après l’expulsion sévère de Diallo en seconde période, les Parisiens butaient sur un Oukidja en feu, qui prenait le meilleur sur Icardi du début à la (presque) fin du match. Pour l’animation offensive, sans Neymar, c’est Di Maria qui a absolument tout fait balle au pied. Finalement, c’est Paris qui devait s’accrocher sur la fin, Bernat sortant sur blessure pour laisser ses coéquipiers à 9 pour les 10 dernières minutes. Et quand Metz se projetait devant, un dernier ballon joué par Di Maria provoquait un renvoi hasardeux et un but de la tête de Draxler (90e) Résultat, le PSG empoche ses trois premiers points de la saison, et lance probablement sa saison avec cette victoire qui devenait inespérée en fin de rencontre.