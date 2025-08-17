L1 ‍: Le PFC rate ses débuts à Angers, Auxerre s'en sort bien

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

1ère journée de Ligue 1

SCO - PFC : 1-0

Auxerre - Lorient : 1-0

Metz - Strasbourg : 0-1

Ce dimanche après-midi, le PFC se rendait à Angers pour son grand retour en Ligue 1. Le club de la capitale n'a pas connu des débuts idoines dans l'élite.

Le Paris FC était logiquement très attendu ce dimanche en Ligue 1. Les pensionnaires de Jean Bouin étaient en déplacement sur la pelouse du SCO d'Angers. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour le PFC. Sans idées, le club de la capitale a vu les Angevins prendre logiquement les devants dès le début de la première période (9e) grâce à un but d'Esteban Le Paul. Par la suite, le SCO aurait même pu faire le break, sans succès. Lors du second acte, le Paris FC a pu profiter de l'exclusion de Louis Mouton à la 57e pour croire en ses chances de revenir dans la partie. Mais ce premier déplacement en Ligue 1 n'était décidément pas le jour des Parisiens, qui buteront constamment sur le gardien angevin, Hervé Koffi. Le Paris FC devra réagir dès le week-end prochain avec un autre déplacement périlleux à Marseille.

Dans les autres rencontres du jour, Strasbourg a rapporté une belle victoire de Metz. Surtout que cette dernière s'est décidée à la 86e via une réalisation de Joaquin Panichelli. Enfin, Auxerre a pris le meilleur à domicile sur Lorient. Lassine Sinayoko, comme souvent pour les Bourguignons, aura fait la différence pour son équipe, mise à mal par des Bretons courageux et malchanceux.