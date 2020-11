L1 : Le Montpellier show fait plier Strasbourg !

Dans : Ligue 1.

Au terme d’un match de folie, Montpellier est venu à bout de Strasbourg ce dimanche après-midi (4-3).

Très rapidement, les hommes de Michel der Zakarian prenaient les devants dans ce match très prolifique grâce aux buts de Pedro Mendes et Delort avant même le quart d’heure de jeu. Mais à la surprise générale, c’est avec un score de 3-3 que les deux équipes rentraient au vestiaire. Au terme d’un match de dingue, le MHSC a fini par l’emporter (4-3) grâce à un joli but de Laborde en seconde période.

Dans les autres matchs de l’après-midi, le RC Lens a confirmé qu’il fallait compter sur les Sang et Or cette saison. Et pour cause, l’équipe de Franck Haise a enfoncé Dijon à Gaston-Gérard grâce à un but de Kalimuendo, prêté par le PSG (0-1). Il n’y a également eu qu’un petit but dans le match entre Reims et Nîmes. Et à la surprise générale, ce sont les Crocos qui l’ont emporté sur la pelouse des Champenois grâce à Ripart, buteur sur penalty à l’heure de jeu (0-1).