L1 ‍: Le Havre renverse Lens dans un match de dingue ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 24e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Le Havre 3-4

Buts : El Aynaoui (3e sur pen.), Aguilar (20e), Sotoca (48e) pour Lens ; Soumaré (28e), Ayew (33e), Casimir (62e), Hassan (90e+1 sur pen.) pour Le Havre

Supérieur au Havre dans le jeu, Lens a finalement été battu 3-4 par Le Havre à Bollaert. Les Lensois ont été plombés par leur défense et s'enfoncent dans la crise.

Après 3 défaites de suite en Ligue 1, Lens avait l'adversaire idéal pour se relancer avec Le Havre 17e même si la seule victoire normande depuis trois mois avait eu lieu à Lille récemment. Comme prévu, le Racing dominait le début de match. Cela allait très vite puisque Gauthier Lloris concédait un penalty après 30 secondes seulement. El Aynaoui transformait la sentence avec l'aide de la barre. Dépassé, Le Havre prenait le deuxième but sur une belle action conclue par Sotoca. Heureusement, le HAC réagissait et se montrait très efficace en marquant sur ses deux premiers tirs. Soumaré envoyait une superbe frappe de l'entrée de la surface puis il servait Ayew qui égalisait de la tête. Lens aurait pu reprendre l'avantage avant le repos mais le but de Said était refusé pour hors-jeu.

Dans le temps additionnel, @HassanKouka 🇪🇬 transforme son pénalty ! Le @HAC_Foot va s'imposer à Bollaert-Delelis au terme d'un complétement dingue 😯 !#HACRCL (3-4) — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 1, 2025

Le match fou se poursuivait après la pause. Sotoca trompait Gorgelin d'une superbe tête. On pensait Lens enfin souverain mais une énorme bévue défensive de Sarr permettait à Casimir de faire 3-3. Lens poussait, le HAC tenait et procédait même en contre. La punition arrivait pour les Sang et Or. Diouf accrochait Casimir dans la surface, la VAR ne le ratait pas. Hassan transformait le penalty dans les arrêts de jeu pour offrir un succès improbable au Havre. 4e défaite de rang pour une équipe lensoise en grande difficulté et 8e. Le Havre récupère la place de barragiste de Saint-Etienne avec ce succès.