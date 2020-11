L1 : Le foot français va rendre hommage à Diego Maradona !

Dans : Ligue 1.

Au lendemain du décès de Diego Maradona, c’est tout le football mondial qui est en deuil…

Ces dernières heures, les amoureux du ballon rond ont perdu l’une de leurs idoles, une de celles qui a permis au football de devenir le sport roi. Autant dire qu’entre l’Argentine, son pays avec lequel il a gagné la Coupe du Monde 1986, et Naples, le club où l’ancien attaquant a construit sa légende, tout le monde a une pensée pour Diego. Et ce week-end, en France, tous les matchs de L1 et de L2 se joueront « sous l’étoile de Diego Maradona ». C’est en tout cas ce qu’explique la LFP dans un communiqué ce jeudi après-midi.

« La disparition de Diego Maradona constitue un choc pour tout le football mondial. Diego Maradona était une légende du football, celui qui a fait rêver des millions d’enfants devenus par la suite footballeurs professionnels ou amateurs passionnés du sport le plus populaire au monde. Ses exploits sur le terrain ont inspiré de nombreuses générations. Depuis l’annonce de son décès, les hommages affluent du monde entier. Supporters, joueurs, clubs, institutions, tout le monde du football ressent une immense peine. En ce moment de grande tristesse pour le football, la LFP, les clubs et l’UNFP ont souhaité placer cette 12e journée sous l’étoile de Diego Maradona. En son hommage, le protocole d’avant-match sera exceptionnellement modifié ce week-end sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 », a détaillé la Ligue. Un joli geste, le dernier en hommage à Maradona, qui sera enterré dans quelques heures en Argentine...