PSG : Meunier à Dortmund, il ne s’en cache même plus

Dans : PSG.

Le timing est étonnant, mais le Borussia Dortmund fait bien le forcing pour récupérer Thomas Meunier, et c’est réciproque.

RMC avait fait savoir par le biais de ses consultants que tout était bouclé entre le latéral droit en fin de contrat et le club allemand qu’il venait d’éliminer en Ligue des Champions. Un choix extrêmement rapide donc pour le défenseur belge, qui rêvait ouvertement de prolonger au PSG depuis plusieurs mois, sans avoir eu de réponse satisfaisante. Il faut dire que Thomas Tuchel ne l’a jamais vraiment mis en avant, le Diable Rouge profitant surtout des blessures de Thilo Kehrer et Colin Dagba à ce poste pour s’imposer comme le titulaire. Mais ce dimanche, c’est la presse allemande qui s’est penchée sur son cas, et Sport1 affirme que Dortmund est bien en train de boucler cette opération. Contacté par la chaine allemande, le directeur sportif du Borussia a botté royalement en touche.

« Par principe, nous ne commentons pas les rumeurs », a fait savoir Michael Zorc, alors que Thomas Meunier ne fait absolument rien pour calmer les bruits de couloir, puisqu’il s’est mis à suivre les actualités des comptes officiels du Borussia Dortmund sur les réseaux sociaux. Pour un joueur qui a encore des objectifs individuels et collectifs à remplir avec le PSG, cela pourrait être difficile à digérer pour les supporters parisiens, qui ont eu beaucoup de mal à lui pardonner quelques écarts par le passé. Pour Dortmund en revanche, cela sent bon pour le remplaçant d’Achraf Hakimi, qui repartira au Real Madrid en fin de saison.