L1 ‍: Le choc OL-PSG officiellement planifié

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La LFP a dévoilé ce vendredi soir le programme complet de la 23e journée de Ligue 1. Celle-ci débutera par le match entre Rennes et Reims vendredi et se terminera par le choc tant attendu entre l’OL et le PSG le dimanche soir. L’OM sera en déplacement à Auxerre le samedi soir tandis que Lille accueillera Monaco dans le grand choc du samedi après-midi sur BeInSports.

Le programme complet de la 23e journée de Ligue 1 :

Vendredi 21 février

20h45 : Stade Rennais - Stade de Reims (sur DAZN)

Samedi 22 février

17h00 : Lille OSC - AS Monaco (sur BeInSports)

19h00 : AS Saint-Etienne - Angers SCO (sur DAZN)

21h05 : AJ Auxerre - Olympique de Marseille (sur DAZN)

Dimanche 23 février

15h00 : FC Nantes - RC Lens (sur DAZN)

17h15 : OGC Nice - Montpellier HSC (sur DAZN)

RC Strasbourg - Stade Brestois (sur DAZN)

Le Havre - Toulouse (sur DAZN)

20h45 : Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain (20h45)