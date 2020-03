L1 : Le championnat annulé, Monaco allié n°1 d’Aulas ?

Dans : Ligue 1.

Lors d’un entretien accordé au Monde la semaine dernière, Jean-Michel Aulas avait plaidé pour la solution de la saison blanche, si jamais la Ligue 1 ne pouvait pas reprendre en raison de la pandémie de coronavirus.

Répondant précisément à une question sur la meilleure solution en cas d’interruption définitive du championnat, le président de l’OL avait indiqué que la « la meilleure solution serait de dire : ‘C’est une saison blanche’. Ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF ». Des propos qui avaient bien évidemment fait polémique puisque cette solution arrangerait l’Olympique Lyonnais, actuellement 7e et qui se verrait le droit de disputer de nouveau la Ligue des Champions la saison prochaine grâce à sa 3e place de la saison dernière. La majorité des présidents et observateurs s’étaient offusqués, indiquant au passage qu’il serait plus logique de conserver le classement actuel pour définir les Européens et les relégués.

Mais en ce milieu de semaine, Jean-Michel Aulas a reçu un soutien totalement inattendu. Celui de Robert Moreno, l’entraîneur de l’AS Monaco, qui estime que la solution d’un championnat annulé et définitivement gelé est la moins mauvaise si jamais la Ligue 1 ne pouvait pas reprendre. « J'espère que les différents championnats pourront être terminés. Le report de l'Euro était vital pour que cela soit possible. Et si cela ne suffit pas ? De mon point de vue, si vous ne pouvez pas terminer le championnat, le plus juste serait d'annuler la saison, et de recommencer comme si aucun match n'avait été joué » a indiqué le coach de l’ASM dans les colonnes de Deportes Cuatro. On ne pourra en revanche pas reprocher à Robert Moreno d’être intéressé ou de défendre les intérêts de son club puisque Monaco, actuellement 9e de Ligue 1, avait terminé 17e la saison dernière.