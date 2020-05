L1 le 23 août, L2 le 22 août, la LFP attend la réponse de l'UEFA

Dans : Ligue 1.

La prochaine saison de L1 pourrait reprendre vers la fin du mois d'août, mais la LFP attend désormais les choix de l'UEFA pour les coupes européennes.

Du côté de la Ligue de Football Professionnel on a tourné la page de la saison 2019-2020, et c’est désormais vers le prochain championnat que l’instance du foot se focalise, l’idée étant de vite repartir afin de pouvoir toucher les droits TV promis par Mediapro. Et lors de la récente assemblée générale de la LFP, entre deux joutes verbales entre présidents, une ébauche de calendrier a été effectuée afin de commencer à un peu d’espoir aux amateurs de foot hexagonal. Dans le procès-verbal de cette AG, on apprend ainsi que le calendrier de la L1 et de la L2 envisage une reprise les 22 et 23 août.

Mais même si ces dates sont dans l’esprits des dirigeants de la Ligue de Football Professionnel, l’incertitude plane puisque l’UEFA doit finir ses coupes européennes. « Au-delà des dates définitives des journées de compétitions, après consultations des diffuseurs Médiapro, Canal+ et beIN Sports, les dates de début de saison peuvent être fixées le 23 août pour la Ligue 1 et le 22 août pour la Ligue 2 (...) Depuis la dernière réunion, l’UEFA n’a pas fourni de nouveaux éléments sur le positionnement de la Ligue des champions et d’Europa League pour la saison 2020/2021 ni sur les conditions dans lesquelles la fin de la LDC 2019/2020 devrait se terminer. Dans ces conditions, Didier Quillot rappelle que le Calendrier général des compétitions 2020/2021 ne peut être finalisé. En effet, ce n’est qu’après le Comex de l’UEFA prévu désormais le 17 juin que le calendrier pourra, il l’espère, être finalisé », précise ce compte-rendu de l’assemblée générale de la LFP. Autrement dit, le football français doit attendre les ordres de l’UEFA pour penser à sa prochaine saison, après avoir reçu les ordres du Gouvernement pour finir la saison actuelle.