L1 : Landreau quitte la direction de l'arbitrage

Ligue 119 déc. , 20:26
parMehdi Lunay
Porte-parole et consultant auprès de la direction de l'arbitrage français depuis 2024, Mickaël Landreau a décidé de quitter son poste. La FFF a annoncé la décision de l'ancien gardien de but ce vendredi. « Mickaël Landreau a décidé de mettre un terme à ses missions de consultant sportif et de porte-parole au sein de la Direction de l'arbitrage (DA) […] La FFF tient à remercier Mickaël Landreau pour la qualité du travail accompli en faveur de l'arbitrage professionnel et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière », a écrit la Fédération Française de Football au sujet de Landreau.
Landreau a aussi réagi. Il s'est réjoui d'une « expérience professionnelle enrichissante » au sein de l'arbitrage malgré « quelques désaccords » avec les arbitres. L'ancien portier du FC Nantes aura surtout été critiqué par les clubs et les journalistes, à l'image de son clash lunaire avec Pierre Ménès en octobre.
Loading