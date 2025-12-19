L1 : Landreau quitte la direction de l'arbitrage

Porte-parole et consultant auprès de la direction de l'arbitrage français depuis 2024, Mickaël Landreau a décidé de quitter son poste. La FFF a annoncé la décision de l'ancien gardien de but ce vendredi. « Mickaël Landreau a décidé de mettre un terme à ses missions de consultant sportif et de porte-parole au sein de la Direction de l'arbitrage (DA) […] La FFF tient à remercier Mickaël Landreau pour la qualité du travail accompli en faveur de l'arbitrage professionnel et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière », a écrit la Fédération Française de Football au sujet de Landreau.

expérience professionnelle enrichissante » au sein de l'arbitrage malgré « quelques désaccords » avec les arbitres. L'ancien portier du FC Nantes aura surtout été critiqué par les clubs et les journalistes, à l'image de Landreau a aussi réagi. Il s'est réjoui d'une «» au sein de l'arbitrage malgré «» avec les arbitres. L'ancien portier du FC Nantes aura surtout été critiqué par les clubs et les journalistes, à l'image de son clash lunaire avec Pierre Ménès en octobre.