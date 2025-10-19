Mickaël Landreau dézingue méchamment Pierre Ménès

Ancien gardien de but du FC Nantes et membre du Collectif nantais qui a finalement retiré son offre de rachat du club, Mickaël Landreau n'a pas apprécié que Pierre Ménès s'en prenne à lui sur Youtube. Alors, celui qui est désormais conseiller sportif des arbitres a adressé une lettre ouverte à l'ancien membre du Canal Football Club.

Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, Mickaël Landreau a demandé à Pierre Ménès de cesser de parler lui dans ses vidéos, reprochant à l'ancienne star de Canal+ d'aller beaucoup trop loin dans ses propos et d'avoir eu des mots très méchants à son encontre en plus d'être incorrects. Alors, pour l'ancien portier nantais, l'heure est venue de réclamer que celui qui diffuse régulièrement des vidéos sur Youtube baisse d'un ton.

« Ah Monsieur Pierre Ménès ! Je vois que je suis encore un sujet principal de votre vie. Je me suis toujours demandé :« Mais qu'ai-je donc que Monsieur Pierre Ménès n'a pas pour me détester à ce point ? ». Je me souviens d'une intervention, un "zéro couille" et un "tordu". Quelle belle joute verbale ! Monsieur Pierre Ménès, fidèle à lui-même : prompt à juger, caricaturer, dénigrer ... voire diffamer. Vous vous moquez de tout. Vous ne faites qu'insulter. Vous crachez sur le collectif nantais sans raison, juste pour avoir une occasion de m'insulter. STOP à l'irrespect, Monsieur Pierre Ménès. Vous faites partie de ceux qui détruisent tout pour exister, sans jamais penser aux conséquences. Vous allez même jusqu'à évoquer mon attitude de soi-disant faux-cul sur le plateau de Canal+. Quelle blague venant de vous Monsieur Pierre Ménès ! Mais c'est vous qui aviez un comportement loin de faire l'unanimité. STOP à l'inversion des rôles.Le "tordu" et le "zéro-couille", ce n'est certainement pas moi. Ne pas être d'accord ou ne pas apprécier quelqu'un ne donne pas le droit de l'insulter publiquement. L'irrespect de vos propos en dit bien plus sur vous que sur moi », écrit Mickaël Landreau. A l'heure où nous publions ces lignes, Pierre Ménès n'a pas répondu à Mickaël Landreau.