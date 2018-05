L1 : La pire équipe type de L1 dévoilée

Dans : Ligue 1, LOSC, Bordeaux, Metz, ASSE.

Voilà une équipe type dans laquelle personne n’a envie de figurer. L’Equipe a publié ce mardi le 11 de la saison comprenant les joueurs ayant obtenu la pire moyenne de notes sur l’ensemble des rencontres. Forcément, on retrouve énormément de joueurs qui ont souvent bu la tasse, avec Metz et Lille en fournisseurs officiels. On découvre toutefois quelques surprises, avec notamment la présence d’un Stéphanois, Théophile-Catherine, et d’un Bordelais, De Préville. Pour le reste, les Lorrains sont les grands « gagnants » de ce classement.

La pire équipe type de la saison en Ligue 1

Kawashima (Metz) - Rivierez (Metz), Théophile-Catherine (ASSE), Martinez (Strasbourg) – Balliu (Metz), Diagne (Metz), Thiago Maia (Lille), Ballo-Touré (Lille) – De Préville (Bordeaux), Rivière (Metz), Araujo (Lille)