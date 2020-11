L1 : La Ligue 1 à 18 clubs, le rétropédalage de Vincent Labrune !

Dans : Ligue 1.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche ce week-end, Vincent Labrune évoquait un possible retour de la Ligue à 18 clubs.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le président de la Ligue de Football Professionnel était assez clair dans les colonnes de l’hebdomadaire. « Concrètement, si je souhaite passer à 18 clubs ou m’orienter vers une ligue fermée ? Il n’est pas question de ligue fermée. Il s’agit simplement d’ouvrir un débat sur le nombre de clubs participant à la Ligue 1 et à la Ligue 2 » faisait savoir l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Mais ce mardi, Vincent Labrune a pris tout le monde à contre-pied en changeant totalement de discours et en faisant savoir à L'Equipe qu’il ne militait pas spécialement pour un retour de la Ligue 1 à 18 clubs.

« Mon objectif n'est pas de passer à 18 clubs. Il est de réinventer le football français à travers différents points. Il faut travailler sur quatre axes : les relations avec les diffuseurs, la création d'une filiale commerciale au sein de la Ligue, le format des compétitions, dont je n'ai jamais dit que c'était avec 18 clubs et la relation avec les fans, qu'il faut davantage mettre au cœur de notre dispositif » a indiqué Vincent Labrune, qui devient difficile à suivre au sujet du nouveau format de la Ligue 1. En attendant, c’est bien à 20 que la saison actuelle se déroule, mais avec un diffuseur qui refuse d’honorer ses engagements et de payer les droits télévisuels. Et c’est sans doute la principale mission de Vincent Labrune en ce mois de novembre, alors qu’un nouveau versement des droits TV est prévu décembre, et que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 prient pour que cette fois, Mediapro honore ses engagements.