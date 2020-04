L1 : La LFP envoie tout le monde à l’entrainement le 11 mai !

Dans : Ligue 1.

Les contours du déconfinement doivent encore être dévoilés dans quelques jours par les autorités, mais le football français est clairement impatient de reprendre.

Dans la foulée de l’annonce de l’obtention auprès de Canal + et de BeIN Sports du règlement des droits TV restants dûs, la LFP a ainsi dévoilé le calendrier de reprise pour les clubs professionnels. Même si les joueurs émettent de sérieux doutes sur les conditions sanitaires, la reprise pour le 11 mai est désormais actée.

« En cours d’élaboration avec la Commission médicale de la FFF et les médecins des clubs professionnels, ce protocole prévoit notamment un retour des joueurs au centre d’entraînement la semaine du 11 mai pour effectuer un bilan médical complet (cardiologique, virologique et psychologique), ainsi que des tests PCR, puis un suivi médical quotidien, qui sera détaillé dans le protocole finalisé d’ici la fin du mois d’avril », a fait savoir le bureau du conseil d’administration de la LFP. Reprise donc le 11 mai, avec des tests et une reprise progressive en petits groupes. Et un calendrier qui sera donc à déterminer dès que le gouvernement aura donné le détail du déconfinement. C’est à la mi-mai qu’une réunion devrait ensuite statuer le nouveau calendrier, et la date de l’éventuelle reprise du championnat.