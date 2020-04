Droits TV : Accord trouvé, Canal+ va payer !

Dans : Ligue 1.

La LFP a annoncé fièrement avoir trouvé un accord avec Canal+ au sujet du dernier versement des droits TV qui n’avait pas été réglé début avril.

Quatre présidents de clubs de Ligue 1 étaient depuis partis au front pour négocier : Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Olivier Sadran (TFC), Jacques-Henri Eyraud (OM) et Jean-Pierre Rivère (OGCN). Ils ont trouvé ce vendredi un accord avec Maxime Saada, le dirigeant de Canal+. Ce dernier s’est engagé à verser la somme restant due sur les matchs déjà diffusés par la chaine cryptée, mais encore non payée. Jusqu’à présent, la chaine avait ainsi payé pour 68 % de la valeur de son contrat cette saison, alors que 73 % des rencontres avaient été disputées. Ces 5 % restants représentaient le point de désaccord entre la Ligue et Canal+. La chaine s’est engagée à effectuer le versement pour remettre tous les compteurs à zéro, et recommencera ses règlements suivants quand les prochains matchs seront disputés. Le 5 avril dernier, Canal+ devait verser une partie des 110 ME de droits TV restant, soit environ 43 ME. De son côté, BeIN Sports devait lâcher 15 ME sur les 42 ME restant jusqu'à la fin de la saison. Ces deux versements devraient donc être effectués dans les prochains jours, et faire du bien aux caisses des clubs français. La LFP a confirmé que BeIN avait emboité le pas de Canal+, et avait décidé également de payer le restant dû.

« Les discussions se poursuivent en ce qui concerne la reprise potentielle des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 avec pour ambition de retrouver un spectacle à la hauteur des attentes, tout en préservant la santé de tous », a ensuite conclu la LFP, confirmant que tout était mis en oeuvre pour la reprise du football. Sans cela, nul doute que Canal+, et BeIN Sports, autre détenteur des droits, ne verseront jamais le restant dû des droits TV pour la saison 2019-2020.