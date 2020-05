L1 : La France a tout faux, le PSG et l’OL vont le payer

Dans : Ligue 1.

Au contraire des autres pays européens, la France a très rapidement fait un trait sur la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Depuis plusieurs jours, Jean-Michel Aulas se bat seul contre tous afin d’obtenir l’accord de l’Etat pour reprendre la saison. Mais la cause semble perdue, et l’Olympique Lyonnais en est bien évidemment l’un des grands perdants. Car le club rhodanien va terminer à une toute petite septième place mais surtout, parce que l’équipe de Rudi Garcia va cruellement manquer de rythme en août prochain lorsqu’il sera question de jouer la fin de la saison 2019-2020 de Ligue des Champions. Pour Rio Mavuba, il est clair que le choix prématuré de la France va gravement handicaper l’OL et le PSG en coupe d’Europe alors que la Bundesliga a repris, que l’Angleterre et l’Espagne vont visiblement suivre et que l’Italie est toujours en stand-by.

« Une telle décision est normale quand il s’agit de se préoccuper de la santé de tous, celle des joueurs et de tous ceux qui entourent le monde du football. Mais je pense qu’on aurait pu attendre un petit peu avant de prendre cette décision… Si on continue comme ça, et que Lyon et Paris sont amenés à jouer face à des équipes qui ont repris leur championnat, cela risque d’être très compliqué. J’ai regardé un petit peu la Bundesliga, j’étais content de revoir du foot à la télé ! Même si le rythme n’est pas très élevé, au moins toutes les équipes sont plus ou moins à égalité. C’est pour ça que ce serait très compliqué pour Lyon et le PSG » a fait remarquer le champion de France 2011 dans les colonnes du journal Ouest-France. Un avis tranché que partagera sans l’ombre d’un doute Jean-Michel Aulas.