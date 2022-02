L1 : La DNCG menace l’OM, l’ASSE et Bordeaux !

Dans : Ligue 1.

Entre le fiasco des droits TV avec l’épisode Mediapro et la crise sanitaire, rien n’a été épargné aux clubs de Ligue 1 depuis deux ans.

Droits télévisuels revus à la baisse, matchs à huis clos en raison de la crise sanitaire… Les clubs de Ligue 1 ont morflé depuis deux ans. Cette semaine, une bonne nouvelle est néanmoins tombée avec le retour des jauges pleines dans les stades de France, ce qui va permettre aux clubs de faire à nouveau rentrer de l’argent dans les caisses. Au niveau des droits télévisuels, la situation s’est par ailleurs stabilisée avec la venue dans le paysage audiovisuel d’Amazon à la place de Mediapro. Les droits TV ont certes été revus à la baisse, mais ils sont désormais payés à temps par le géant américain ainsi que par Canal +. La situation est donc moins précaire pour les clubs de Ligue 1 à en croire Jean-Marc Mickeler, le patron de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion).

Dans une interview accordée à L’Equipe, le gendarme financier du football français s’est montré optimiste pour les mois à venir. Il est en revanche toujours inquiet pour quatre clubs de Ligue 1 dont Marseille, Saint-Etienne et Bordeaux. « En valeur absolue, c'est le meilleur mercato d'hiver que la L1 ait enregistré depuis longtemps : 100 M€ de ventes et 69 M€ de plus-value. Les chiffres bruts sont plutôt satisfaisants et meilleurs que ce que la DNCG imaginait » annonce-t-il dans un premier temps, plein d’optimisme. « Existe-t-il un risque que les clubs ne soient pas en mesure de terminer la saison ? Non. On les a accompagnés dans la sécurisation de leur budget. On a veillé au respect de l'ensemble des engagements pris par les actionnaires. On a plutôt des bonnes surprises grâce à ce mercato. De mon point de vue, il n'y a pas de risque de dépôt de bilan d'ici à la fin de cette saison » poursuit-il.

L'OM toujours surveillé par la DNCG

Quatre clubs sont en revanche dans le viseur de la DNCG. Si le président Jean-Marc Mickeler ne les cite pas, il s’agit selon L’Equipe de l’Olympique de Marseille, de Saint-Etienne, des Girondins de Bordeaux et enfin d’Angers. « Il faut remettre 500 millions d’euros dans le système, dont un tiers sous forme d'apport de fonds propres apportés par les actionnaires. Il y a donc forcément un risque. Nous suivons naturellement quelques clubs de façon plus rapprochée. Pour ces clubs, on se pose des questions sur la saison prochaine. Il y aura de vrais enjeux lors de nos discussions avec les actionnaires. Il faut surtout ne pas répéter les erreurs du passé et profiter de toutes les fins de contrat pour entamer une déflation des salaires » estime Mickeler, qui sera donc très attentif à ce qui se passera chez certains des clubs historiques lors du prochain mercato estival. Cela ne surprendra personne notamment en ce qui concerne l’OM, dont chaque mouvement lors des deux derniers mercato a dû être validé par la DNCG dans le cadre d’un encadrement de la masse salariale.