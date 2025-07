L1 ‍: La DNCG dissolue, il en rêve

Dans : Ligue 1.

John Textor ne digère pas son éviction de l'Olympique Lyonnais et le fait que la DNCG ait maintenu le club en Ligue 1 avec un plan qu'il juge similaire avec ce qu'il avait présenté.

Ejecté de la direction de l’Olympique Lyonnais en raison de son incapacité à sortir le club rhodanien du bourbier financier dans lequel il s’empêtrait, John Textor l’a mauvaise. Le businessman américain enrage et rêve désormais de créer sa propre structure pour récupérer Botafogo et Molenbeek, en plus d’un club anglais de deuxième division, avec une société fondée aux Iles Caïmans. Avec quel argent, cela reste un mystère pour celui qui a creusé la dette de l’OL malgré la vente de quasiment tous les biens du club sauf le stade. La DNCG avait d’ailleurs décidé de reléguer l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 devant le marasme financier que présentait à chaque reprise John Textor au moment de son passage. Le gendarme financier s’est récemment félicité de voir que l’OL version Michele Kang allait dans le bon sens, vers une gestion raisonnable et même réduite, mais pour aider les comptes du club à revenir un jour dans le vert. De quoi assurer finalement son maintien administratif en Ligue 1.

La DNCG, une plaie pour le football selon Textor

Ce passage dans les médias de Jean-Marc Mickeler a eu le don de faire rager l’Américain, qui a pris la parole via un communiqué pour dénoncer l’hypocrisie et l’absence totale de légitimité de la DNCG, qui ne comprend rien à la finance dans le football à ses yeux. Et dont les règles sont trop obscures également. « J'ai ouvertement remis en question le rôle de la DNCG, un panel subjectif d'entrepreneurs bénévoles, suggérant son remplacement par un ensemble de règles claires et nettes. Croire que ce forum de la FFF était une vraie discussion sur des réformes bénéfiques était une grave erreur. Promesse faite, promesse tenue - Mêmes actionnaires, direction différente - c'est la vérité de ce qui a finalement satisfait la DNCG », a dénoncé l’ancien boss de l’OL, pour qui le club rhodanien n’a pas pu changer sa stratégie et ses comptes en 10 jours et a donc présenté des chiffres similaires mais avec un président différent, ce qui a été suffisant pour faire changer la décision de reléguer le club en Ligue 2.

John Textor en mode théorie du complot, cela n’a en tout cas pas convaincu les financiers d’Eagle, qui n’ont pas hésité une seconde à le mettre sur la touche devant sa gestion du club.