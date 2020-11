L1-L2 : La LFP récupère les dates de la Coupe de France

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel modifie son calendrier suite aux annonces de la FFF sur le décalage de la Coupe de France.

« Réuni ce 19 novembre, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté deux aménagements au calendrier de Ligue 1 et de Ligue 2 suite au décalage du 8e tour et des 32èmes de finale de la Coupe de France par la FFF. Initialement programmée en semaine le mardi 15 décembre 2020, la 15e journée de Ligue 2 BKT est avancée au week-end du samedi 12 décembre 2020 laissé libre par le 8e tour de la Coupe de France. Par ailleurs, le week-end du 2 et 3 janvier 2021, laissé libre par les 32èmes de finale de la Coupe de France, sera utilisé comme une date de repli pour programmer des matchs reportés de Ligue 1 et Ligue 2 », annonce, dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel.