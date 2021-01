L1 : L'UNFP demande aux joueurs de baisser leurs salaires !

Dans : Ligue 1.

Ce mardi, une réunion déterminante se tenait entre l’UNFP et des représentants de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 au sujet de la baisse des salaires.

Afin de faire face à la crise des droits télévisuels et aux conséquences de la pandémie, les clubs professionnels réclament une nette baisse des salaires des joueurs. En ce sens, la réunion avec l’UNFP a été productive puisque le syndicat a officiellement demandé aux joueurs de se rapprocher de leurs clubs afin d’envisager une baisse des rémunérations dans un communiqué commun de l’UNFP et de la LFP.

« La réunion entre les représentants des joueurs (Philippe PIAT, Sylvain KASTENDEUCH, David TERRIER, Jérôme DUMOIS) et des dirigeants de Ligue 1 et de Ligue 2 (Jean-Michel AULAS, Jean-Pierre CAILLOT, Loïc FERY, Marc KELLER et Christian LECA) en présence de la LFP (Arnaud ROUGER) a permis d’analyser la gravité de la situation économique dans laquelle se trouve le football professionnel.

L’UNFP, après échange avec les clubs, rappelle qu’elle est pleinement consciente de la situation.

A court terme, l’UNFP invite les joueurs à discuter rapidement avec leurs clubs pour envisager les modalités de réduction de leurs rémunérations afin de sauver le football professionnel fortement affecté par cette crise et pour faire en sorte que la saison 2020/2021 aille à son terme. L’UNFP accompagnera les joueurs et les dirigeants dans leurs discussions dans chacun des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.

En parallèle, les parties se réuniront de nouveau pour envisager des mesures structurelles afin de participer à une réforme plus globale du football professionnel (format des compétitions, limitation des effectifs, redevances, formation, etc…) » explique le communiqué, pour qui une baisse des salaires de la part des joueurs est effectivement urgente.