Mbappé dégoûte un champion du monde 98

Proche d’un énorme record au Real Madrid, Kylian Mbappé ne parvient pas à mettre tout le monde d’accord. Beaucoup reprochent encore à l’attaquant français son incapacité à porter un collectif malgré ses exploits individuels.

A ce rythme, Kylian Mbappé pourrait devenir une légende du Real Madrid . L’attaquant français empile les buts et se rapproche d’un incroyable record détenu par Cristiano Ronaldo. Contre le FC Séville samedi, le Bondynois, qui totalise 58 réalisations avec les Merengue en 2025, peut égaler le Portugais, meilleur buteur de l’histoire de la Maison Blanche sur une année civile (59 unités en 2013). Il s’agirait d’une énorme performance. Mais on peut d’ores et déjà affirmer qu’elle ne suffirait pas pour mettre tout le monde d’accord.

De nombreux observateurs comme Emmanuel Petit reprochent à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain son incapacité à porter une équipe vers les sommets. « Kylian Mbappé proche du record de Cristiano Ronaldo ? C'est tout à fait remarquable mais ça représente exactement tout ce que je n'aime pas dans le football à l'heure actuelle, a lâché le champion du monde 1998 sur RMC. On a l'impression que le football existe depuis Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Parce que tout ce qui est data et statistiques, on a l'impression que c'est exceptionnel. »

Mbappé privé de titre

« Pour moi, ça reste un sport collectif. C'est très bien ce qu'il fait mais depuis son arrivée, même s'il a réalisé des stats incroyables, qu'est-ce qu'il a gagné ? C'est très bien ce qu'il fait à titre personnel mais il ne joue pas tout seul sur le terrain. Et puis au final, est-ce que ça permet à son équipe de gagner et de remporter des titres ? », a interrogé le consultant en rappelant que Kylian Mbappé, qui rêve de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d’Or, a vu son précédent club y parvenir juste après son départ.