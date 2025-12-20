ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Mbappé dégoûte un champion du monde 98

Liga20 déc. , 11:30
parEric Bethsy
9
Proche d’un énorme record au Real Madrid, Kylian Mbappé ne parvient pas à mettre tout le monde d’accord. Beaucoup reprochent encore à l’attaquant français son incapacité à porter un collectif malgré ses exploits individuels.
A ce rythme, Kylian Mbappé pourrait devenir une légende du Real Madrid. L’attaquant français empile les buts et se rapproche d’un incroyable record détenu par Cristiano Ronaldo. Contre le FC Séville samedi, le Bondynois, qui totalise 58 réalisations avec les Merengue en 2025, peut égaler le Portugais, meilleur buteur de l’histoire de la Maison Blanche sur une année civile (59 unités en 2013). Il s’agirait d’une énorme performance. Mais on peut d’ores et déjà affirmer qu’elle ne suffirait pas pour mettre tout le monde d’accord.
De nombreux observateurs comme Emmanuel Petit reprochent à l’ancien joueur du Paris Saint-Germain son incapacité à porter une équipe vers les sommets. « Kylian Mbappé proche du record de Cristiano Ronaldo ? C'est tout à fait remarquable mais ça représente exactement tout ce que je n'aime pas dans le football à l'heure actuelle, a lâché le champion du monde 1998 sur RMC. On a l'impression que le football existe depuis Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Parce que tout ce qui est data et statistiques, on a l'impression que c'est exceptionnel. »

Mbappé privé de titre

« Pour moi, ça reste un sport collectif. C'est très bien ce qu'il fait mais depuis son arrivée, même s'il a réalisé des stats incroyables, qu'est-ce qu'il a gagné ? C'est très bien ce qu'il fait à titre personnel mais il ne joue pas tout seul sur le terrain. Et puis au final, est-ce que ça permet à son équipe de gagner et de remporter des titres ? », a interrogé le consultant en rappelant que Kylian Mbappé, qui rêve de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d’Or, a vu son précédent club y parvenir juste après son départ.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts9
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs17
Buts17
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
9
Articles Recommandés
Franco Mastantuono Real
PSG

PSG : Mastantuono supplie Paris de le faire signer

ICONSPORT_261406_1332
PSG

PSG : Marquinhos laissé au repos contre Vendée Fontenay Foot

ICONSPORT_278847_0106
OL

OL : Endrick coûte 3 millions d'euros à Lyon

ICONSPORT_264181_0093
OM

OM : Labrune veut toujours la peau de Longoria

Fil Info

20 déc. , 13:30
PSG : Mastantuono supplie Paris de le faire signer
20 déc. , 13:02
PSG : Marquinhos laissé au repos contre Vendée Fontenay Foot
20 déc. , 13:00
OL : Endrick coûte 3 millions d'euros à Lyon
20 déc. , 12:40
OM : Labrune veut toujours la peau de Longoria
20 déc. , 12:20
Chevalier et le PSG, ça coince dans le vestiaire
20 déc. , 12:00
OL : Une star argentine prêtée à Lyon ?
20 déc. , 11:00
Maroc : Regragui déjà en danger !
20 déc. , 10:40
Cherki a le même problème qu'à l'OL et ça devient génant

Derniers commentaires

PSG : Mastantuono supplie Paris de le faire signer

On est le club parfait cette saison pour faire grandir les jeunes talentueux mais il a raté le train comme on dit... Lui et Simons je pense que c'est du gâchis par rapport à ce qu'ils auraient pu faire chez nous.

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Peut être qu'il faut que tu apprennes à lire et a compter... Tu crois que l'OM peut prétendre à des pertes infinies? L’Olympique de Marseille s’apprête à enregistrer un nouveau déficit financier à l’issue de la saison 2024-2025. Selon les informations révélées par L’Équipe, le résultat net attendu serait négatif, à hauteur d’environ 37 millions d’euros, un montant proche de celui de l’exercice précédent (-39 M€). Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’OM n’a jamais présenté de bilan excédentaire, avec des pertes cumulées estimées à près de 500 millions d’euros.

OL : Endrick coûte 3 millions d'euros à Lyon

Ca toujours ete de la merde mais la on ne peut pas bloqué les trolls erfff

Mbappé dégoûte un champion du monde 98

Va ch*er ...

OL : Endrick coûte 3 millions d'euros à Lyon

L'arrivée d'Endrick à l'OL est une excellente chose. Par contre... il faut que je vous dise Foot01. Votre nouveau site... c'est de la merde !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading