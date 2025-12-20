Mbappé dégoûte un champion du monde 98

On est le club parfait cette saison pour faire grandir les jeunes talentueux mais il a raté le train comme on dit... Lui et Simons je pense que c'est du gâchis par rapport à ce qu'ils auraient pu faire chez nous.
Peut être qu'il faut que tu apprennes à lire et a compter... Tu crois que l'OM peut prétendre à des pertes infinies? L’Olympique de Marseille s’apprête à enregistrer un nouveau déficit financier à l’issue de la saison 2024-2025. Selon les informations révélées par L’Équipe, le résultat net attendu serait négatif, à hauteur d’environ 37 millions d’euros, un montant proche de celui de l’exercice précédent (-39 M€). Depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016, l’OM n’a jamais présenté de bilan excédentaire, avec des pertes cumulées estimées à près de 500 millions d’euros.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🇪🇸 Kylian Mbappé peut battre un record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. 🗣️ Manu Petit : "C'est tout à fait remarquable mais ça représente tout ce que je n'aime pas dans le football. Ses stats' sont incroyables mais qu'a-t-il gagné ?" #RMCLive