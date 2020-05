L1 : L’OM et Rennes en C1, il n’y a pas l’ombre d’une injustice

Dans : Ligue 1.

Jeudi après-midi, la Ligue de Football Professionnel a officialisé la fin de la saison 2019-2020. Le classement final a également été voté.

L’enjeu principal était bien évidemment de connaître les qualifiés en Ligue des Champions et en Ligue Europa. En attendant de savoir si les finales de coupe pourront se disputer, on sait d’ores et déjà que le PSG est sacré champion, que Marseille ira en Ligue des Champions la saison prochaine et que la troisième place revient à Rennes grâce à une infime avance sur Lille. Et si de nombreux supporters nordistes y voient une injustice, le journaliste Manu Lonjon estime néanmoins qu’il n’est pas si illogique que ça que la 2e et la 3e place du classement reviennent à l’OM et à Rennes. Il s’en est expliqué au cours d’un live sur le réseau social Twitch.

« Il restait 30 points à prendre donc c’est injuste pour Lyon de terminer septième. En revanche, si tu prends le podium final de la Ligue 1, il est juste. Le PSG a énormément dominé le championnat, ça tout le monde l’a compris. L’OM, ils ont été sur le podium quasiment toute la saison et Rennes a été dans les trois premiers 20 fois sur les 27 journées. Donc de ce point de vue-là, ils méritent tous leur place. Après c’est vrai que tu peux comprendre que si tu es Lille qui est à un point de Rennes, tu avais l’espoir. Donc de ce point de vue-là, c’est vrai que c’est compliqué. C’est une blague que font certains supporters mais même l’OM avait mathématiquement une chance d’être champion si on prend par-là » a expliqué le journaliste, pour qui aucune solution ne pouvait de toute façon convenir à tout le monde. Celle du classement à la 28e journée avec quotient était sans doute la moins inéquitable même si d’un club à l’autre, cela fait évidemment débat.