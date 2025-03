L1 ‍: L’OM et Rabiot insultés au Parc, la LFP va punir le PSG

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le Classique entre l’OM et le PSG n’a pas été interrompu par Clément Turpin dimanche soir, malgré les banderoles insultantes et les chants injurieux. Ce qui ne va pas empêcher la LFP d’ouvrir un dossier disciplinaire.

Le Paris Saint-Germain a échappé à la tant redoutée interruption du match dimanche soir lors du Classique face à l’Olympique de Marseille, mais le club parisien ne passera pas à côté de l’ouverture d’un dossier disciplinaire. Et pour cause, les banderoles insultantes et les chants injurieux et homophobes ont fusé dans les travées du Parc des Princes, ce qui n’a pas échappé aux délégués de la LFP présents sur le bord du terrain. L’Equipe annonce ainsi que la Ligue va ouvrir un dossier disciplinaire visant le PSG et ses Ultras à la suite « des chants injurieux et homophobes entendus, ainsi que pour des banderoles ».

PSG-OM : Les banderoles honteuses sur Adrien Rabiot et sa mère https://t.co/QOFdVbiAL6 — Foot01.com (@Foot01_com) March 16, 2025

Le quotidien national explique que du côté du club, on avancera pour se défendre que l’on n’était pas au courant des banderoles et des messages véhiculés. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain s’expose à une grosse amende mais surtout à une fermeture totale ou partielle de tribunes, notamment celle du virage Auteuil où est installé le Collectif Ultra Paris, lequel a été à l’origine de la plupart des chants entendus ce dimanche au Parc des Princes, où Adrien Rabiot a notamment été la cible de banderoles assez insupportables. Des sanctions sans trop de conséquence pour l'actuel leader de la Ligue 1 alors qu'avant le match, le retour de Rabiot au Parc des Princes laissait craindre des débordements pouvant entraîner une interruption définitive du match, voire une défaite sur tapis vert.