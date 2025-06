L1 ‍: L'OL gracié par la DNCG, deux clubs en grand danger

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le passage de l’OL devant la DNCG le 24 juin prochain est source de stress pour les supporters lyonnais. Le club de John Textor ne risque pourtant pas d’être relégué en Ligue 2 selon les derniers échos.

L’Olympique Lyonnais va jouer gros devant la DNCG le 24 juin prochain. Interdiction de recrutement, masse salariale encadrée ou pire, relégation administrative en Ligue 2, le club rhodanien joue son avenir dans quelques jours après les sanctions infligées en janvier dernier. John Textor va devoir présenter de sérieuses garanties financières pour éviter de s’attirer une fois de plus les foudres du gendarme financier du football français. Mais pour Mohamed Toubache-Ter, les supporters de l’OL n’ont aucune raison de stresser outre-mesure. Et pour cause, lors d’un space organisé par La Tribune Verte, l’insider a indiqué que Lyon ne faisait pas partie des clubs dans le viseur de la DNCG.

L'OL automatiquement sauvé par la DNCG ?

Le Havre et Angers sont en revanche nettement plus menacés, et peuvent faire espérer une potentielle remontée administrative aux Verts en Ligue 1. « Déjà je ne sais pas si l’ASSE est en Ligue 2. On y reviendra mais c’est pas du teasing. Mais je pense qu’il y a une chance, une grosse probabilité que l’ASSE reste en Ligue 1 la saison prochaine » a d’abord lancé l’insider avant de poursuivre. « Ce que je peux assurer c'est que la DNCG n'osera pas sanctionner l'Olympique Lyonnais et ça je le dis de manière très catégorique. Plusieurs présidents m'ont confié des discussions qui ont eu lieu lors de l'assemblée FFF. Il y a deux clubs dans le viseur de la DNCG : Angers et Le Havre. Pas Reims car on ne va pas mettre en difficulté Caillot, c'est évident » a-t-il analysé, puis de conclure.

Accord total, la première recrue arrive à l’OL https://t.co/xvPk8LjyTv — Foot01.com (@Foot01_com) June 10, 2025

« Pour moi le déficit de l'OL n'est pas suffisant mais ma réponse est purement politique. Après si on est factuel, normalement l'OL ne devrait pas passer l'écueil de la DNCG. Il a été dit clairement par des gens très importants : on ne peut pas faire une ligue 1 sans l'Olympique Lyonnais. C'est clair, net et précis. Je ne souhaite pas la relégation de l'OL mais c'est scandaleux car la règle doit être la même pour tout le monde » s’est agacé Mohamed Toubache-Ter, qui estime que l’OL est protégé par les instances et n’a par conséquent aucune chance de terminer en Ligue 2, peu importe l’état des comptes présentés le 24 juin prochain par John Textor. Des informations qui, si elles venaient à se confirmer, ne manqueront pas de faire râler un paquet de dirigeants de clubs en France.