L1 : L'OL fait la loi à Paris, rien ne va plus au PSG

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

29e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais : 0-1.

But : Barcola (56e) pour l’OL.

En réalisant le petit exploit de battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (1-0), grâce à un but de Bradley Barcola, l’Olympique Lyonnais s’est offert un match référence avant de retrouver la Coupe de France, le grand objectif de sa fin de saison.

Trois jours avant sa demi-finale de Coupe de France face à Nantes, l’OL voulait faire le plein de confiance sur la pelouse du Parc contre un PSG malade. Suite à un début de match à l’avantage des Parisiens avec des actions de Vitinha (4e) ou Mbappé (9e), c’est l’OL qui disposait d’une première balle de but. Suite à une faute de Donnarumma sur Lacazette, après une belle action de Cherki et Barcola, Monsieur Letexier désignait le point de penalty (36e). Une offrande dont le capitaine lyonnais ne profitait pas puisque Lacazette trouvait le poteau du gardien italien (39e). Avant la pause, le PSG aurait pu bénéficier d’un penalty pour une main de Lovren dans la surface lyonnaise, mais l’arbitre ne sifflait rien avec la bénédiction de la VAR (45e+3).

Au retour des vestiaires, l’OL poussait et finissait par faire craquer le PSG. Sur une action lancée par Thiago Mendes côté droit, Kumbedi remisait dans l’axe sur Barcola, qui trompait Donnarumma d’un tir croisé du gauche (0-1 à la 56e). Après l’heure de jeu, Barcola était proche du break mais Donnarumma s'interposait joliment (67e), comme face à Dembélé (70e). En fin de match, Paris tentait de réagir avec Hakimi (80e), Mbappé (90e) ou Gharbi (94e), mais Lopes tenait bon jusqu’au coup de sifflet final.

𝗢𝗻 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗱𝘂 𝗣𝗮𝗿𝗰 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗲𝘀 𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 🦁🔥



Quel succès de nos Gones face au PSG 🤩🔴🔵



La meilleure des préparations en vue de notre demi-finale de Coupe de France 👊#PSGOL 0-1 pic.twitter.com/TNW3AX0N0d — Olympique Lyonnais (@OL) April 2, 2023

Avec ce résultat positif au Parc, l’OL de Laurent Blanc remonte à la neuvième place du championnat, à huit points des places européennes, et se met donc dans de bonnes dispositions avant sa demie contre Nantes. De son côté, le PSG, qui continue de sombrer en enchaînant une deuxième défaite de suite, n’a plus que six unités d’avance sur Lens et l’OM dans la course au titre.